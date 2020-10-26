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К своим офисам вышли айтишники из ПВТ, A1 и МТС (видео, обновлено)

26.10.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси начались акции солидарности. В них участвуют, судя по фотографиям, и сотрудники IT-компаний. Так, Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает о выходе к своим офисам сотрудников A1, МТС и резидентов Парка высоких технологий.

Главный офис A1:

К своим офисам вышли айтишники из ПВТ, A1 и МТС (видео, обновлено)

Пресс-служба оператора прокомментировала выход сотрудников: «А1 не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом, а наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников».

Территория на улице Купревича перед зданием Парка высоких технологий:

К своим офисам вышли айтишники из ПВТ, A1 и МТС (видео, обновлено)
Фото: Telegram-канал «МотолькоПомоги»

Также цепочка людей с флагами выстроилась у кольцевой дороги возле ПВТ:

Проспект Независимости, центральный офис МТС:

К своим офисам вышли айтишники из ПВТ, A1 и МТС (видео, обновлено)

Дополнено

Возле Парка высоких технологий заметили бусы с людьми в черном.

К своим офисам вышли айтишники из ПВТ, A1 и МТС (видео, обновлено)

 
 
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Сегодня в Беларуси начались акции солидарности. В них участвуют, судя по фотографиям, и сотрудники IT-компаний. Так, Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает о выходе к...
 
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