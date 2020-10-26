В США отказались давать вакцину от COVID-19 «Санта-Клаусам и эльфам»

Источник материала: Onliner

В США отказались от планов вакцинировать волонтеров, которые появятся на улице в образе Санта-Клаусов и их эльфов в преддверии рождественских праздников. Якобы такая договоренность была достигнута ранее, в обязанность «Санта-Клаусов» также входило бы продвижение вакцинации.

Выход волшебных стариков и их помощников должен был состояться в рамках государственной программы, в которой примут участие знаменитости, указывающие на необходимость вакцинации. На нее выделено $250 млн, сообщает BBC. Однако по каким-то причинам «рекламную» часть решили сократить.

Глава Братского ордена Настоящих бородатых Санта-Клаусов заявил, что чрезвычайно разочарован принятым решением.