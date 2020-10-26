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В Могилевской области по разным причинам некоторый бизнес не работает 26 октября
Источник материала: Tut.by
Частные фирмы в Могилеве, Бобруйске, Осиповичах объявили 26 октября нерабочим днем. На дверях висят объявления о «санитарных днях», «днях переучета» и так далее. Об этом сообщают читатели TUT.BY.
В Осиповичах 26 октября закрыты цветочный магазин и кафе, в Бобруйске — музыкальный магазин, в Могилеве — секонд-хенд. Все организации — частные.
На их дверях разместили объявления, что организации не работают из-за переучета, санитарного дня и др.
Напомним, 26 октября некоторые компании в Беларуси
Работники некоторых компаний, в том числе ИТ, написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября. В редакцию TUT.BY пришли сотни сообщений об этом, причем основная их часть — из Минска.
Что вообще происходит в Беларуси 26 октября, смотрите в нашем
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