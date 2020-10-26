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В Могилевской области по разным причинам некоторый бизнес не работает 26 октября

26.10.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частные фирмы в Могилеве, Бобруйске, Осиповичах объявили 26 октября нерабочим днем. На дверях висят объявления о «санитарных днях», «днях переучета» и так далее. Об этом сообщают читатели TUT.BY.


Фото: читатели TUT.BY

В Осиповичах 26 октября закрыты цветочный магазин и кафе, в Бобруйске — музыкальный магазин, в Могилеве — секонд-хенд. Все организации — частные.

На их дверях разместили объявления, что организации не работают из-за переучета, санитарного дня и др.



Информацию о предприятиях, которые сегодня не открылись в Могилеве и Могилевской области (фото и сообщение), — присылайте в телеграм @anjelikazaitseva.

Напомним, 26 октября некоторые компании в Беларуси решили устроить выходные дни, а отдельные — ушли на бессрочные каникулы. Одни — по техническим причинам (сандень, инвентаризация, ремонт, обновление ПО), другие — из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то — в знак солидарности. Среди них в том числе медцентры, магазины, интернет-магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки цветов, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры по ремонту техники, бильярдные клубы, мини-рынок.

Работники некоторых компаний, в том числе ИТ, написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября. В редакцию TUT.BY пришли сотни сообщений об этом, причем основная их часть — из Минска.

Что вообще происходит в Беларуси 26 октября, смотрите в нашем онлайне тут.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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