Владислав Татур: «Как-то неловко говорить про мои шесть суток, когда многие получают сейчас по 15»

Источник материала: Tut.by

Спортивный телекомментатор Владислав Татур рассказал YouTube-каналу «Честнок» о своем уходе с «Беларусь 5» и аресте в конце августа.



Фото: твиттер Влада Татура

— Я и до девятого августа не скрывал, что ношу белую ленту. Это абсолютно нормальное желание здорового человека — иметь честные и справедливые выборы в его государстве. Не считаю правильным эти взгляды прятать, но никому их и не навязываю. После девятого августа если что-то и добавилось, то это важная тема с насилием.

У нас была встреча с Иваном Михайловичем Эйсмонтом, потом нас собрал директор. Всем дали понять, что если позиция компании и твоя личная позиция как-то не коррелируют, не сходятся, расходятся, то будет честно пойти разными дорогами.

Поразительным образом я узнал, что Окрестина находится буквально в пяти минутах ходьбы от моего дома. Мое задержание? Можно сказать, что мне просто не повезло. По меньшей мере, я не планировал оказаться там, где в итоге оказался.

Наверное, сейчас неправильно говорить про шесть суток, когда многие получают по 15. Мне даже как-то неловко. Но даже лишение свободы на час это большое наказание.

Чем запомнился арест? Ожидание суда. Очень тускло. Юмор, который выручает. После того как вышел, мне позвонили многие люди из мира спорта. Одним из первых — Олег Кубарев, который как раз живет в Жодино. Предложил зайти в гости, покушать, — сказал Татур.

В новом выпуске канала «Честнок» о своем уходе с «Беларусь 5» также рассказали комментаторы Арташес Антонян и Ярослав Писаренко.