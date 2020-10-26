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Сотрудники ГИАП в Гродно собрались возле здания предприятия
Источник материала: Tut.by
Около 50 человек собрались на ступеньках Гродненского научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза, который располагается на проспекте Космонавтов. Об этом
По информации «ВГ», люди отказывались идти на работу. С ними эмоционально разговаривали руководители предприятия.
После разговора сотрудники зашли в здание и заняли свои рабочие места, но заверили, что работать не будут.
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Люди отказывались идти на работу.
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