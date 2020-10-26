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Сотрудники ГИАП в Гродно собрались возле здания предприятия

26.10.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 50 человек собрались на ступеньках Гродненского научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза, который располагается на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает «Вечерний Гродно».


По информации «ВГ», люди отказывались идти на работу. С ними эмоционально разговаривали руководители предприятия.


После разговора сотрудники зашли в здание и заняли свои рабочие места, но заверили, что работать не будут.

 
Теги: Гродно
 
 
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