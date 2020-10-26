В Гродно у Октябрьского РОВД люди ждут задержанных утром сотрудников «Азота». Говорят, их около 100

Источник материала: Tut.by

Рядом со зданием РОВД Октябрьского района Гродно собралось около 30 человек. Они ждут задержанных с утра сотрудников «Гродно Азота». По словам собравшихся, всего было задержано несколько десятков человек: это не только рабочие предприятия, но и те, кто пришел поддержать заводчан.





— Кого-то задерживали на территории завода, кого-то на подходе, около проходной. Сейчас всех выпускают по одному. Протоколов по 23.34 КоАП не составляют. Однако оформляют протоколы опроса и задержания. У некоторых забрали телефоны, — говорят выходящие из здания РОВД мужчины.

Сюда же приехал автобус предприятия, который заберет рабочих.

— В некоторых цехах на заводе смены до сих пор не принимают, сотрудников в помещения «загнали», но работа не идет, — говорит один из рабочих завода, который приехал поддержать задержанных.





Утром 26 октября некоторые работники «Гродно Азота» отказывались идти на работу. Туда приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. Были задержания. Сотрудники предприятия говорят, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак-3» не приняли смену .