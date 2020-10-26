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Около 50 работников Минского моторного завода обсуждают возможность проведения забастовки
Источник материала: Навiны
Около 50 работников Минского моторного завода проводят на территории предприятия собрание, на котором обсуждают возможность проведения забастовки, сообщила БелаПАН сотрудница ММЗ Елена Млечко.
По ее словам, собрание проходит в обеденный перерыв.
«Мы также обсуждаем вопрос выхода из профсоюза», — сообщила она.
По информации Млечко, по несколько десятков человек собирались и возле цехов. «Им, наверное, хотелось к нам примкнуть, но они побоялись», — сообщила она.
На Минском моторном заводе рабочие 14 августа провели акцию против фальсификации выборов и жестокости силовиков, в которой приняли участие около 700 человек.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
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Около 50 работников Минского моторного завода проводят на территории предприятия собрание, на котором обсуждают возможность проведения забастовки, сообщила...
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