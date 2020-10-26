Около 50 работников Минского моторного завода обсуждают возможность проведения забастовки

Около 50 работников Минского моторного завода проводят на территории предприятия собрание, на котором обсуждают возможность проведения забастовки, сообщила БелаПАН сотрудница ММЗ Елена Млечко.





По ее словам, собрание проходит в обеденный перерыв.

«Мы также обсуждаем вопрос выхода из профсоюза», — сообщила она.

По информации Млечко, по несколько десятков человек собирались и возле цехов. «Им, наверное, хотелось к нам примкнуть, но они побоялись», — сообщила она.

На Минском моторном заводе рабочие 14 августа провели акцию против фальсификации выборов и жестокости силовиков, в которой приняли участие около 700 человек.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.