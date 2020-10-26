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Официально: во время акций 25 октября было задержано 523 человека

26.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе протестных акций 25 октября в Беларуси задержано 523 человека, из них в Минске — 160, в изоляторы до суда помещены 352 человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале

Официально: во время акций 25 октября было задержано 523 человека

По ее словам, в «различных населенных пунктах страны зафиксировано 19 протестных акций».

«В Минске в 14.25 в районе пр. Победителей разрозненные группы граждан образовали колонну и вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта, — сообщила Чемоданова. — В 17.50 протестующие дошли до моста через Свислочь по ул. Орловская и остановились. После предупреждения протестующих о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях большая их часть направилась в сторону парка Победы. Оставшиеся проследовали в сторону Центрального РУВД Минска, где в ходе движения бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков. В результате пресечения противоправных действий пострадали два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома».

Стоит отметить, что накануне в МВД заявили, что спецсредства были применены после того, как протестующие попытались нападать на сотрудников правоохранительных органов, однако эту информацию опровергают видеокадры с места событий.

Чемоданова также сообщила, что протестные акции состоялись во всех областных центрах. «Зафиксированы единичные факты радикальных действий: поджог автомобильных покрышек по ул. Кальварийской и ул. М.Богдановича в Минске, попытка и поджог киосков «Табакерка» в Гомеле», — отметила пресс-секретарь.

По ее информации, в Гродно и Лиде (Гродненская область) собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ.

«По традиции протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии опьянения», — подчеркнула Чемоданова.

На этот раз МВД не информирует о численности участников протестных акций.

25 октября протестующие против результатов выборов 9 августа и насилия силовиков вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками. В столице против мирных демонстрантов применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. В Минске, по оценкам журналистов, постоянно освещающих воскресные акции, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам.

 

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В ходе протестных акций 25 октября в Беларуси задержано 523 человека, из них в Минске — 160, в изоляторы до суда помещены 352 человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга...
 
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