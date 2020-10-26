Тихановская сделала заявление

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что срок выполнения Александром Лукашенко требований Народного ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.





Сегодня, по ее словам, «главная работа — показать, что никто не будет работать на режим»: «Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать».

Тихановская выразила надежду на то, что «частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день».

Это важно, считает она, так как «забастовка госпредприятий — это рычаг экономического давления, а забастовка частных компаний — проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно».

«Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении. Поддержите работников МАЗа, «Гродно Азота», МТЗ, МЗКТ, «Нафтана», «Беларуськалия» и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны», — резюмировала экс-кандидат.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.