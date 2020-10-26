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Тихановская сделала заявление
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что срок выполнения Александром Лукашенко требований Народного ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.
Сегодня, по ее словам, «главная работа — показать, что никто не будет работать на режим»: «Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать».
Тихановская выразила надежду на то, что «частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день».
Это важно, считает она, так как «забастовка госпредприятий — это рычаг экономического давления, а забастовка частных компаний — проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно».
«Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении. Поддержите работников МАЗа, «Гродно Азота», МТЗ, МЗКТ, «Нафтана», «Беларуськалия» и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны», — резюмировала экс-кандидат.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что срок выполнения Александром Лукашенко требований Народного ультиматума вышел. Сегодня начинается...
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