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Правозащитники: 26 октября в Беларуси уже задержано около 80 человек

26.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26 октября в разных городах страны силовики задерживают граждан, которые выходят на улицы, чтобы поддержать объявленную в результате народного ультиматума общенациональную забастовку.

Правозащитники: 26 октября в Беларуси уже задержано около 80 человек

По данным правозащитников на 12:30, задержанно порядка 80 человек в Борисове, Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Новополоцке.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают.ы силовиками. В столице 

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов. На этот час известно об участии в забастовке студентов Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского национального технического университета, Белоруской государственной академии искусств, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного технологического университета и других.

В студенческих телеграм-каналах появляются видео и фото с акций солидарности студентов с белорусами, поддержавшими всеобщую забастовку. Студенты собираются в холлах, актовых залах, коридорах, во внутренних дворах своих вузов, выстаиваются в цепи возле входов в университеты. Они аплодируют, скандируют «Забастовка!», «Далучайся!», «Жыве Беларусь!», «Пока мы едины, мы непобедимы!» и другие лозунги.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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