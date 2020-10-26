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Правозащитники: 26 октября в Беларуси уже задержано около 80 человек
Источник материала: Навiны
26 октября в разных городах страны силовики задерживают граждан, которые выходят на улицы, чтобы поддержать объявленную в результате народного ультиматума общенациональную забастовку.
По данным правозащитников на 12:30, задержанно порядка 80 человек в Борисове, Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Новополоцке.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
В студенческих телеграм-каналах появляются видео и фото с акций солидарности студентов с белорусами, поддержавшими всеобщую забастовку. Студенты собираются в холлах, актовых залах, коридорах, во внутренних дворах своих вузов, выстаиваются в цепи возле входов в университеты. Они аплодируют, скандируют «Забастовка!», «Далучайся!», «Жыве Беларусь!», «Пока мы едины, мы непобедимы!» и другие лозунги.
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26 октября в разных городах страны силовики задерживают граждан, которые выходят на улицы, чтобы поддержать объявленную в результате народного ультиматума...
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