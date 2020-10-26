ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туман и до +17°С: какая погода ожидает белорусов в ближайшие дни

26.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Теплая без существенных осадков погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, такой прогноз озвучили в Белгидрометцентре.

"27 октября погодные условия будут определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса", - рассказали синоптики.

© Photo : Минский зоопарк
В столичном зоопарке появился новый постоялец

По их данным, во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит +4..+10°С, в середине дня воздух прогреется до +11..+17°С.

В среду 28 октября на территории республики сохранится влияние периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается, только в отдельных районах по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть южный слабый до умеренного ветер. Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе +3..+10°С, в дневные часы потеплеет до +10..+17°С.

В четверг на погоде в Беларуси скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром будет туман. Ожидается умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит от +4°С до +9°С, днем столбик термометра поднимется до +10..+16°С.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, погоду на территории республики будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевской области по разным причинам некоторый бизнес не работает 26 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика