Туман и до +17°С: какая погода ожидает белорусов в ближайшие дни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Теплая без существенных осадков погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, такой прогноз озвучили в Белгидрометцентре.

"27 октября погодные условия будут определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса", - рассказали синоптики.

По их данным, во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит +4..+10°С, в середине дня воздух прогреется до +11..+17°С.

В среду 28 октября на территории республики сохранится влияние периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается, только в отдельных районах по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть южный слабый до умеренного ветер. Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе +3..+10°С, в дневные часы потеплеет до +10..+17°С.

В четверг на погоде в Беларуси скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром будет туман. Ожидается умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит от +4°С до +9°С, днем столбик термометра поднимется до +10..+16°С.

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