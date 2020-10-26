|
В столичном зоопарке появился новый постоялец
26.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. В Минском зоопарке появился новый постоялец – альпака, об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
© Photo : Минский зоопарк
"У нас появилась альпака, кличка Каштан", – рассказали там.
В столичном зоопарке долго ждали нового жильца. Его перевезли в Минск из Риги, Каштану всего 2 года, что по меркам этого вида животных совсем немного, поскольку средняя продолжительность их жизни составляет 20 лет.
"К его приезду подготовили отапливаемый вольер с теплой подстилкой из сена. Каштан легко пошел на контакт, правда, немного смущается. Русскоязычная манера разговора сотрудников слегка пугает, но это не мешает ему в адаптации на новом месте", – отметили в зоопарке.
Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть нового постояльца: он уже гуляет в открытом вольере. Альпака в данный момент соседствует с козами.
© Photo : Минский зоопарк
Каштан уже гуляет в открытом вольере
Альпака является домашним мозоленогим животным, произошедшим от викуньи. В основном их разводят в высокогорном поясе Южной Америки – в Андах. Их выращивают для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду.
Читать также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители зоопарка уже сейчас могут увидеть самца альпаки Каштана, который эмигрировал в Минск из Риги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)