В столичном зоопарке появился новый постоялец

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. В Минском зоопарке появился новый постоялец – альпака, об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"У нас появилась альпака, кличка Каштан", – рассказали там.

В столичном зоопарке долго ждали нового жильца. Его перевезли в Минск из Риги, Каштану всего 2 года, что по меркам этого вида животных совсем немного, поскольку средняя продолжительность их жизни составляет 20 лет.

"К его приезду подготовили отапливаемый вольер с теплой подстилкой из сена. Каштан легко пошел на контакт, правда, немного смущается. Русскоязычная манера разговора сотрудников слегка пугает, но это не мешает ему в адаптации на новом месте", – отметили в зоопарке.

Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть нового постояльца: он уже гуляет в открытом вольере. Альпака в данный момент соседствует с козами.

© Photo : Минский зоопарк Каштан уже гуляет в открытом вольере

Альпака является домашним мозоленогим животным, произошедшим от викуньи. В основном их разводят в высокогорном поясе Южной Америки – в Андах. Их выращивают для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду.

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