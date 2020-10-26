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Хэллоуин 2020: как красиво и оригинально украсить тыкву?
26.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Создавая атмосферу самого таинственного праздника в году - Хэллоуина, важно не забыть не только о нарядах для вечеринки, но и оригинальном декоре дома и главного символа дня - тыквы.
И если вырезать глаза или леденящую кровь улыбку Джека-фонаря кажется избитым ходом, то покрыть тыкву золотой, серебряной, черной или белой краской - актуальный тренд сезона.
Лучшие идеи для тех, кто хочет отличиться и оригинально украсить тыкву на Хэллоуин 2020 - в подборке Sputnik.
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В преддверии самого устрашающего праздника в году важно не забыть об особенном декоре вашего дома или квартиры.
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