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Хэллоуин 2020: как красиво и оригинально украсить тыкву?

26.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Создавая атмосферу самого таинственного праздника в году - Хэллоуина, важно не забыть не только о нарядах для вечеринки, но и оригинальном декоре дома и главного символа дня - тыквы.

И если вырезать глаза или леденящую кровь улыбку Джека-фонаря кажется избитым ходом, то покрыть тыкву золотой, серебряной, черной или белой краской - актуальный тренд сезона.

Лучшие идеи для тех, кто хочет отличиться и оригинально украсить тыкву на Хэллоуин 2020 - в подборке Sputnik.

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В преддверии самого устрашающего праздника в году важно не забыть об особенном декоре вашего дома или квартиры.
 
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