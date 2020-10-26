«Несся под 150 км/ч и не тормозил». Очевидец - об аварии с тремя погибшими парнями в Минске

Источник материала: Tut.by

Позавчера ночью в Минске в ДТП погибли трое молодых ребят — двоим было по 17, еще одному 19 лет. В причинах аварии сейчас разбираются эксперты и следователи. Не исключено, что произошедшее связано с превышением скорости: по крайней мере, водитель такси, который оказался на месте аварии буквально в первые секунды, рассказал AUTO.TUT.BY, что VW «несся со скоростью в два-три раза превышающей разрешенную».

Напомним, ДТП произошло около 00.50 24 октября в Минске на Игуменском тракте, на повороте в сторону «Гиппо». Volkswagen Polo двигался в направлении улицы Лучины. Вблизи дома № 30 водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. В результате аварии погибли три человека: 19-летний парень умер на месте ДТП в машине, еще двое 17-летних скончались в больнице.



Фото читателя TUT.BY

Ночью 24 октября водитель такси Дмитрий вез по пустой дороге двух пассажиров с улицы Маяковского в сторону улицы Янки Лучины. Скорость его авто была не была не больше 70 км/ч. Мужчина вспомнил, что почти вся дорога была сухая, лишь крайняя правая полоса была мокрая.

— Тут мимо меня на огромной скорости пронесся VW, да так, что аж задок машины кидало. Ехал он 140−150 км/ч точно. А через секунд пять впереди я и пассажиры увидели огромную вспышку.

Когда такси подъехало ближе, увидели, что VW, который их опередил врезался в столб и от него валил дым. От переда машины практически ничего не осталось, рядом валялись детали от машины, колеса. Дмитрий уверен, что тормозного следа у VW не было вообще.



Фото читателя TUT.BY

Возле места ДТП стоял еще белый хэтчбэк, его водитель, Дмитрий и два пассажира такси выскочили, чтобы оказать помощь людям из VW и затушить поврежденный автомобиль.

— Одного парня выбросило из салона VW далеко вперед. Еще один лежал в паре метров перед машиной, он не был в крови, только правая часть его тела была скручена, как тряпка. Оба они были живы.

Свидетель вспоминает, что парень, которого отбросило дальше, пытался перевернуться на бок. Второй, который лежал возле автомобиля, был в сознании, Дмитрий разговаривал с ним.



Фото читателя TUT.BY

— По-моему, его звали Артем, в шоке я мог спутать имя. Сказал, что ему тяжело дышать. А потом он пытался встать, мы его держали, не разрешали этого делать, уговаривали, что сейчас приедет скорая, надо просто лежать и ждать.

Сначала свидетели забыли посмотреть, есть ли кто еще в салоне поврежденной машины. Подбежали к единственной уцелевшей двери — задней левой, и открыли ее.

— Сзади сидел парень. Мы увидели, что помочь ему уже нельзя — голова была расплющена…

Дмитрий говорит, что когда оказывал помощь пострадавшим и наклонялся близко к их лицам, то запаха спиртного от них не чувствовал, а среди вещей, которые вылетели из салона VW не было бутылок из-под алкоголя.



Фото читателя TUT.BY

Минут через 5−7 после аварии на место ДТП приехали оперативные службы. Двух ребят из VW увезли на скорой.

— Увиденное — не для слабонервных. За 21 год водительского стажа я видел аварии, вроде бы нервы крепкие. Но после этом меня всего колотило, руки тряслись. Поехал тогда сразу домой. А сейчас очень боюсь работать, езжу осторожно…

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Беларуси. Следственный комитет просит граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8017 389−55−55 или 8033 333−67−19.

Если вы знаете какие-то обстоятельства этой аварии или родных парней, которые были в машине, напишите нам на auto@tutby.com