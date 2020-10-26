Какие магазины и кафе в Витебске решили поддержать забастовку в стране

Источник материала: Tut.by

Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума . Его требования — Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены — не были выполнены. Утро 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. В Витебске промышленные гиганты работают, но к протесту присоединились некоторые частные компании.

Во всех кафе сети «Домино» в Витебске 26 октября — санитарный день, предупреждают клиентов пиццерий в инстаграм.

Сандень сегодня в кафе «Клюква» в историческом центре Витебска.





Санитарный день 26 октября в магазине напитков «Краны стаканы», на предприятии PlenkaVTB.

На двери кафе «Мир кофе» висит объявление, в котором причина закрытия объясняется прямо — «в знак солидарности с народом Беларуси».





Магазин компьютерной техники в Витебске It-trade.by объявил , что не работает 25−26 октября. Владельцы поясняют, что «компания не может оставаться в стороне» от происходящего в стране.



