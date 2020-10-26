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Какие магазины и кафе в Витебске решили поддержать забастовку в стране
Источник материала: Tut.by
Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси
Во всех кафе сети «Домино» в Витебске 26 октября — санитарный день,
Сандень сегодня в кафе «Клюква» в историческом центре Витебска.
Санитарный день 26 октября в
На двери кафе «Мир кофе» висит объявление, в котором причина закрытия объясняется прямо — «в знак солидарности с народом Беларуси».
Магазин компьютерной техники в Витебске It-trade.by
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Утро 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. В Витебске промышленные гиганты работают, но к протесту присоединились...
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