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В сентябре зарплата белорусов упала ниже $500. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Это максимальное снижение средней начисленной зарплаты (до вычета налогов) с мая 2020 года. Самое низкое значение она принимала в апреле 2020, достигнув $476,2.
Что в итоге?
Средняя начисленная зарплата работников в Беларуси снижается третий месяц подряд как в рублях, так и в валютном эквиваленте. В июле она составила 1287,5 рубля, в августе – 1276,4 рубля, в сентябре – 1264,5 рубля.
Текст: Владимир Лужнёв
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В сентября средняя начисленная зарплата в Беларуси составила 1264,5 рубля и снизилась по сравнению с августом на 11,9 рубля. В долларовом эквиваленте средняя зарплата...
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