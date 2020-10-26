В сентябре зарплата белорусов упала ниже $500. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Это максимальное снижение средней начисленной зарплаты (до вычета налогов) с мая 2020 года. Самое низкое значение она принимала в апреле 2020, достигнув $476,2.



Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Средняя начисленная зарплата работников в Беларуси снижается третий месяц подряд как в рублях, так и в валютном эквиваленте. В июле она составила 1287,5 рубля, в августе – 1276,4 рубля, в сентябре – 1264,5 рубля.