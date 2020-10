«Чиним вытяжку». Какие минские заведения сегодня не работают?

Источник материала: Tut.by

26 октября белорусские компании из разных сфер решили устроить себе выходной. Общепит не остался в стороне: десятки столичных заведений по разным причинам сегодня не работают. Рассказываем, что за они.



Кофейня O’Petit. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Знаменитая кофейня O’Petit, где во время одной из акций протеста прятались протестующие, но сотрудники ГУБОПиК разбили там стекла, лаконично сообщила у себя в соцсетях: «26 октября мы не работаем».

«Хулиган сегодня не наливает», — написали в Instagram работники популярного столичного бара на Октябрьской. Такое решение объяснили просто: «На работу неохота». А в el Pushka сегодня сиеста. «Отдыхаем, чего и вам советуем», — такой совет появился в сторис заведения.

Устроить 26 октября сандень решили кафе с бейглами Bagel House, ресторан Dom, кафе Seafoodbar, бары Craftman, «Синяя коза», «Пересмешник», «За победой» и Kew London. По техническим причинам закрыт бар Svobody, 4, в «Шампанерии» и Cafe de Paris проводят дезинфекцию помещений. А в бургерной BurgerLab чинят вытяжку — пришлось закрыться. Небольшие неполадки на кухне в ресторане Мai Thai, доставка тоже «сломалась».

— Сегодня мы не работаем. If you know what we mean («Если вы знаете, что мы имеем в виду», — перевод TUT.BY.), — написали в пиццерии Underdog.

У минчан не получится заказать пиццу в Domino’s или «Пицце Лисицце», а также еду в службах доставки Wok.by и Tokiny.

О временном закрытии сообщили бар Madmen, ресторан Enzo, кафе Let It Be и Simple, бар «Дринкерия», кофейня «Лаўка», необистро «Умами», гастропаб «Правда», блинная «Дэпо» и Brioche Bistro. Бар «Алкоголи» сегодня тоже не работает, но «для точечного поднятия духа» принимает заказы навынос. На спецобслуживание закрыта крафтовая пекарня Bro Bakery. «Бистро де Люкс» работает только до 15.00.

В вегетарианском бистро Monkey Food «солидарны с каждым, кто обозначает свою гражданскую позицию», но заведение сегодня работает. При этом ребята придумали акцию: на горячие напитки действует «солидарная цена», которую назначает сам покупатель.