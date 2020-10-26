Тихановская: «Многие страны намерены присоединиться к инициативе бойкота ЧМ по хоккею в Минске»

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала каналу «Страна для жизни» о возможности бойкота чемпионата мира по хоккею - 2021, который должен пройти в Минске и Риге.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Многие страны сейчас присоединились к нашей инициативе по бойкотированию чемпионата по хоккею в Минске», — сказала Тихановская.

Отметим, что ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письмо, указав, что страна не желает проводить чемпионат совместно с Беларусью. ИИХФ тогда пообещала принять решение к ноябрю и выпустила пресс-релиз, заявив, что глубоко обеспокоена событиями, происходящими в Минске, но как спортивная, а не политическая организация не может перенести турнир по политическим причинам. При этом в федерации обеспокоены вопросами безопасности спортсменов, болельщиков и официальных лиц.

ИИХФ создаст экспертную группу, которая оценит ситуацию с экономической, медицинской, маркетинговой и организационной сторон. К ноябрю федерация должна получить результаты экспертизы и рекомендации по вопросу проведения чемпионата. И затем примет решение о проведении турнира.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси.

В резолюции содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в нашей стране не улучшится.

Также Светлана Тихановская заявила, что с рядом стран ведутся переговоры о предоставлении площадок для тренировок спортсменам, которые подвергаются репрессиям за свои политические взгляды.