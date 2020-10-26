Биржа нервничает: на фоне протестов белорусский рубль просел ко всем валютам

С начала октября BYN укрепился к корзине валют на 1,60%.





Курс доллара прибавил лишь на 0,0003 BYN до 2,5402 BYN/USD и покинул минимум за 63 дня, на который опустился по итогам серии з шести снижений подряд, за время которой американец подешевел 0,0361 BYN.





С начала октября стоимость доллара обвалилась на 0,0834 BYN.





Курс евро вырос на 0,0017 BYN до 3,0046 BYN/EUR. Евро, как и доллар, тоже покинул минимум за два месяца.





С начала месяца стоимость евровалюты упала на 0,0681 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0014 BYN до 3,3226 BYN/100 RUB — максимума за 12 дней.





Напомним, что во вторник 20 октября курс российского рубля опустился до минимума за 169 дней (почти полгода). Потом рубль начал дорожать и к текущему моменту его стоимость выросла на 0,0287 BYN.









Итоги прошлой недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль продолжил дорожать к доллару и евро, но подешевел к российскому рублю:





доллар −0,0330 BYN (−1,28%);

евро −0,0089 BYN (−0,30%);

российский рубль +0,0235 BYN (+0,71%);

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра опустится на 2 копейки до 76,4443 RUB/USD, аналогичный курс евро снизится примерно на 7 копеек до 90,34 RUB/EUR.