Режим от беспомощности пытается посадить за решетку всю страну: только за сегодня уже более 120 задержанных

Источник материала: Партизан

В целом за последние месяцы уже более 15 тысяч белорусов сидят или сидели за решеткой. По этому показателю Лукашенко уже давно побил рекорд Гитлера по задержаниям в Германии в 1933 году!





26 октября по всей стране происходят попытки организации забастовок на предприятиях и акции протеста. Задержания начались уже утром.

список задержанных по всей стране. К полудню в нем было более 75 человек. После 13 часов - уже около 120. Правозащитники "Весны" обновляютпо всей стране. К полудню в нем было более 75 человек. После 13 часов - уже около 120.

Среди задержанных — работники " Гродно Азота", участники "цепей солидарности", студенты и другие протестующие.

Известно о задержании поэта Эдуарда Акулина и CEO портала Onliner Ильи Жуковца.

Напомним, что по итогам брутальных разгонов и задержаний накануне в автозаках побывали более 500 человек!

