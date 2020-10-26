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Работники "Белоруснефти" в Речице заявили о присоединении к забастовке
Источник материала: Партизан
Работники "Белоруснефти" в Речице заявили о присоединении к забастовке.
Группа рабочих записала видеообращение. Они заявили, что выступают против насилия и беззакония в стране.
Напомним, 26 октября в стране на призыв Светланы Тихановской пытаюся организовать общенациональную забастовку.
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Работники "Белоруснефти" в Речице заявили о присоединении к забастовке.
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