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Айтишники собрались у ПВТ. Приехали силовики
Источник материала: Партизан
Сегодня работники ИТ-индустрии пришли к зданию ПВТ с плакатами и флагами. Поддержать бастующих и высказаться против насилия и за то, чтобы освобождили политзаключенных, а виновных в избиениях мирных протестующих привлекли к отвественности.
Собравшиеся растянулась в цепь солидарности на МКАД. Люди продолжают прибывать.
Участники сообщают, что в районе 13 часов к ПВТ приехали силовики. Они применили для разгона спецсредства — люди слышали хлопки. Задержаны минимум три человека.
Но люди снова выходят на МКАД.
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Сегодня работники ИТ-индустрии пришли к зданию ПВТ с плакатами и флагами. Поддержать бастующих и высказаться против насилия и за то, чтобы освобождили...
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