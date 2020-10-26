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Айтишники собрались у ПВТ. Приехали силовики

26.10.2020 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня работники ИТ-индустрии пришли к зданию ПВТ с плакатами и флагами. Поддержать бастующих и высказаться против насилия и за то, чтобы освобождили политзаключенных, а виновных в избиениях мирных протестующих привлекли к отвественности.

Айтишники собрались у ПВТ. Приехали силовики
Собравшиеся растянулась в цепь солидарности на МКАД. Люди продолжают прибывать.

Участники сообщают, что в районе 13 часов к ПВТ приехали силовики. Они применили для разгона спецсредства — люди слышали хлопки. Задержаны минимум три человека. 

Но люди снова выходят на МКАД.
 
 
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Сегодня работники ИТ-индустрии пришли к зданию ПВТ с плакатами и флагами. Поддержать бастующих и высказаться против насилия и за то, чтобы освобождили...
 
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