Сотрудники А1 вышли на акцию возле главного офиса компании









Они присоединились к общенациональной забастовке. В пресс-службе компании говорят, что не ограничивают "конституционные права своих сотрудников".





Отмечается, что "наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников".