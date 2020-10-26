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Сотрудники А1 вышли на акцию возле главного офиса компании

26.10.2020 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники А1 вышли на акцию возле главного офиса компании в Минске.



Они присоединились к общенациональной забастовке. В пресс-службе компании говорят, что не ограничивают "конституционные права своих сотрудников". 

Отмечается, что "наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников".
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники А1 вышли на акцию возле главного офиса компании в Минске.
 
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