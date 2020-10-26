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Песков опроверг сообщения, что Бабич предложил план урегулирования ситуации в Беларуси
Источник материала: Партизан
В Кремле опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич якобы предложил план урегулирования ситуации в Беларуси и может быть его куратором.
"Я не могу это подтвердить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос: можете ли подтвердить, как сообщали некоторые СМИ, что Бабич предложил некий план урегулирования ситуации в Беларуси и будет куратором этого направления.
Бабич до назначения замглавы Минэкономразвития был послом России в Беларуси.
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В Кремле опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич якобы предложил план урегулирования ситуации в Беларуси и может...
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