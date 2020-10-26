Песков опроверг сообщения, что Бабич предложил план урегулирования ситуации в Беларуси













"Я не могу это подтвердить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос: можете ли подтвердить, как сообщали некоторые СМИ, что Бабич предложил некий план урегулирования ситуации в Беларуси и будет куратором этого направления.





Бабич до назначения замглавы Минэкономразвития был послом России в Беларуси.