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Песков опроверг сообщения, что Бабич предложил план урегулирования ситуации в Беларуси

26.10.2020 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич якобы предложил план урегулирования ситуации в Беларуси и может быть его куратором.




"Я не могу это подтвердить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос: можете ли подтвердить, как сообщали некоторые СМИ, что Бабич предложил некий план урегулирования ситуации в Беларуси и будет куратором этого направления.

Бабич до назначения замглавы Минэкономразвития был послом России в Беларуси.
 
 
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В Кремле опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич якобы предложил план урегулирования ситуации в Беларуси и может...
 
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