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Журналистку "Сильных новостей" арестовали "досиживать сутки"
Источник материала: Партизан
Надежда Пужинская 26 октября снова попала в ИВС.
Напомним, ее задержали 4 октября. 6 октября суд наказал ее арестом на 14 суток за якобы "участие в несанкционированной акции". На самом деле за ее работу. Арест она отбывала в Буда-Кошелево.
10 октября Надежде стало плохо из-за проблем с сердцем. Журналистку отпустили из ИВС. Теперь же за ней снова пришла милиция - чтобы она "досидела" оставшиеся 7 дней, передает радио
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Надежда Пужинская 26 октября снова попала в ИВС.
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