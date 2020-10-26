Белсату », что это были ужасные дни. После суда родные четыре дня не могли найти Влада. Мать задержанного Тамара Ивановна рассказала «», что это были ужасные дни.





Влада Герчикова, директора компании «Bamboo Group» задержали и приговорили к административному аресту. Судья присудила ему 15 суток ареста якобы за сопротивление милиционерам и участие в несанкционированной акции. После приговора родные Влада не смогли найти его четыре дня. В течение этого времени они провели возле Окрестина, в Барановичах и Жодино.





«После задержания в субботу 17 октября была информация, что он находится на Окрестина. Но когда мы туда приехали, оказалось, что такой фамилии среди задержанных у них нет. И только во вторник на прошлой неделе мы узнали, что в суде будут рассматривать дело нашего сына.





Там прозвучало, что Влада задержали в переулке Козлова, но на самом деле его схватили на улице Козлова. Расстояние между этими улицами почти два с половиной километра. Судья приняла эти замечания и даже приняла видео с момента задержания сына. Также во время суда я подошла к компьютеру и увидела сына. Качество видео было не очень хорошее, но он улыбался.





После суда в среду мы пошли на Окрестина, подготовили передачу. Влад был уже даже в списках ИВС и в списке ЦИП. Но где точно искать сына мы так и не узнали. В четверг с самого утра нам подтвердили, что Влад находится на Окрестина. Мы стали у ворот, чтобы передать ему передачу. Но через некоторое время оттуда выехали пять автозаков. Работники Окрестина сказали, что увезли заключенных и вывесят списки в течение 30 минут. Влада в списках не было.





Мы спросили где же нам искать сына, нам ответили, что его отвезли в Барановичи. Мы еще специально конкретизировали, точно ли всех увезли в Барановичи, на что получили подтверждение. Поэтому с мужем мы поехали в Барановичи. Приехали после 16 часов, когда передачи уже не принимали, но только благодаря волонтерам удалось договориться, чтобы заключенные получили необходимые за решеткой вещи.





И когда мы отдавали передачу для Влада, у нас вдруг переспросили, а убеждены ли мы, что наш сын находится в Барановичах? И действительно, его не было в списках. Я там чуть не потеряла сознание. Муж держался получше. Мы начали искать сына и не могли найти его. По возвращении в Минск , когда была уже ночь, мы вернулись снова на Окрестина и тут нам сообщили, что Влад находится в Жодино. Оказывается, после того как выехали пять автозаков в Барановичи, они еще две машины направили в Жодино.





Телефон, который нам дали, чтобы позвонить в Жодино, не работал. Мы так и не дозвонились туда, но поехали и, действительно, сын отбывает заключение сейчас в Жодино. Поэтому после этого даже камень с души упал. Мы даже вздохнуть смогли», – рассказала «Белсату» мать Влада Тамара Ивановна.





«В их глазах нет зрачков»

– Работники тюрьмы, милиционеры видят, что люди переживают за своих родных, которые оказались за решеткой, но не всегда спешат помочь. Почему, по вашему мнению, они так делают?





– Это своеобразная форма пыток, мне кажется. Садизм проявляется не только в избиении. Возможно, что это какие-то отголоски НКВД, не знаю. Мы столкнулись с этим и шокированы. Человека задержали возле костела, он возвращался с мессы. Зачем хватать? Но даже если смотреть более глубоко – каждый человек имеет конституционное право высказывать свое мнение. Но там, где нет понимания права и законности, нет и разговора.





Почему персона, набравшая 80% голосов начинает избивать людей, пытать? Поэтому сейчас в протестах принимают участие те люди, у которых репрессировали родных. И те же старушки, несмотря на болезни и боль в спине или ногах, выйдут. Неужели они не понимают, что издевательством только разжигают конфликт. Зачем? Пусть мне кто-то объяснит. Я была на одном марше и подошла к милиционеру и сказала ему, что давай мы снимем маски и поговорим. Но я увидела, что у них нет зрачков.





Так же и судья во время рассмотрения дела не смотрела прямо. Она подняла голову, но опустила глаза и смотрела на стол. Ни разу ее взгляд не попал на нас, она, возможно, боялась, чтобы наши взгляды пересеклись. Мы понимали, что будет арест, поскольку сын уже был за решеткой.





«Дети плакали, собирая передачу для папы»

– Как отреагировала семья Влада – сыновья, жена – на задержание и арест?





Влад освободится как раз на день рождения своего сына 7 ноября. Но его сыновья плакали, когда чистили колбасу для папы в тюрьму. Мы все вместе собирали передачу для него. Мы сейчас все, включая внуков, звоним на номер Влада. Телефон выключен, но работает голосовой ящик и мы оставляем голосовые сообщения. Говорим, что мы любим и гордимся им. Мы ждем, когда Влад возьмет в руки телефон и услышит, что мы ему сказали.





– Как давно Влад работает в компании «Bamboo Group»?





Влад всегда был очень активным. Он все время чем-то занимался. У него была школа бизнеса. Устраивал курсы, сам обучался, стремился всегда к чему-то. Его сыновья не скажу, что отличники, но они настоящие личности. Что касается компании «Bamboo Group», то он начал там работать очень давно, еще во время студенчества.





Тогда же Влад инициировал кампанию, которая продавала средства коммуникации, телефоны. Я ему даже говорила, мол, Влад, это же очень много стоит, кто будет приобретать эти устройства? Он целенаправленно стремился к лучшему. Окончил Нархоз, потом учился в Лондоне. Я ему говорила, что он уже успешный, достиг много, зачем еще учиться. Но он считает, что ему это нужно.





Влад активно занимается спортом, принимает участие в марафонах. Я горжусь им и могу рассказывать о своем сыне и его достижениях очень много.