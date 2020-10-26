Песков: России чрезвычайно важно, насколько надежно функционируют белорусские предприятия

Источник материала: Onliner

Власти России по-прежнему не вмешиваются в ситуацию в Беларуси и считают, что другим странам также не нужно вмешиваться — об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В то же время Песков сообщил, что события в нашей стране «трудно оставлять без внимания» — не давая им оценку. «Оценки нужно делать и выводы белорусскому руководству», — сказал он.

В любом случае, уточнил пресс-секретарь Путина, Кремль наблюдает за событиями в Беларуси, а «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне». Подчеркнул, что для России чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют белорусские предприятия.

Также он заявил, что Кремль не может публично давать советы Александру Лукашенко, как действовать в отношении протестующих: «В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы не чем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем».