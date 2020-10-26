МВД о пострадавших вчера сотрудниках ОМОНа: «У них переломы»

Источник материала: Onliner

Как рассказала Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, во время вчерашней акции протеста пострадали силовики. Пока есть подробности о трех пострадавших: о двоих сотрудниках ОМОНа в Минске, еще одного сбили в Гродно.

По словам Ольги Чемодановой, двое пострадавших в Минске — это сотрудники ОМОНа до 40 лет, у обоих переломы.

— Травмы они получили при проведении задержаний и других мероприятий, — отметила официальный представитель. — Они обращались в медицинские учреждения, но от госпитализации отказались. Сейчас они находятся на больничном.

— Также есть пострадавший сотрудник и в Гродно. На него наехал автомобиль и провез на капоте, — объяснила она. — Есть пострадавшие сотрудники и в Витебске. В общем, по стране их достаточно.

Больше подробностей в пресс-службе МВД не сообщили. Как только они появятся, мы дополним заметку.

(будет дополнено)

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