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МВД о пострадавших вчера сотрудниках ОМОНа: «У них переломы»
Источник материала: Onliner
Как рассказала Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, во время вчерашней акции протеста пострадали силовики. Пока есть подробности о трех пострадавших: о двоих сотрудниках ОМОНа в Минске, еще одного сбили в Гродно.
По словам Ольги Чемодановой, двое пострадавших в Минске — это сотрудники ОМОНа до 40 лет, у обоих переломы.
— Травмы они получили при проведении задержаний и других мероприятий, — отметила официальный представитель. — Они обращались в медицинские учреждения, но от госпитализации отказались. Сейчас они находятся на больничном.
— Также есть пострадавший сотрудник и в Гродно. На него наехал автомобиль и провез на капоте, — объяснила она. — Есть пострадавшие сотрудники и в Витебске. В общем, по стране их достаточно.
Больше подробностей в пресс-службе МВД не сообщили. Как только они появятся, мы дополним заметку.
(будет дополнено)
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Как рассказала Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, во время вчерашней акции протеста пострадали силовики. Пока есть подробности о трех...
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