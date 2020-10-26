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На белорусско-польской границе радиоэлектронным ружьем «сбили» дрон с сигаретами
Источник материала: Onliner
Пограничники заставы «Знаменка» Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2» 23 октября «сбили» гексакоптер, который использовался для переброски сигарет через белорусско-польский участок границы. Об этом
Эффективность ружья, которое находится в опытном пользовании, пришлась пограничникам по душе, и теперь рассматривается вопрос вооружения отечественными образцами радиоэлектронных средств борьбы.
Дальность работы ружья «Гроза-Р2»
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Пограничники заставы «Знаменка» Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2» 23 октября «сбили» гексакоптер, который использовался для...
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