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На белорусско-польской границе радиоэлектронным ружьем «сбили» дрон с сигаретами

26.10.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пограничники заставы «Знаменка» Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2» 23 октября «сбили» гексакоптер, который использовался для переброски сигарет через белорусско-польский участок границы. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Эффективность ружья, которое находится в опытном пользовании, пришлась пограничникам по душе, и теперь рассматривается вопрос вооружения отечественными образцами радиоэлектронных средств борьбы.

На белорусско-польской границе радиоэлектронным ружьем «сбили» дрон с сигаретами

Дальность работы ружья «Гроза-Р2» составляет не менее 1 км для радиоподавления аппаратуры СРНС БПЛА и до 1 км для радиоподавления канала управления (коптер должен находиться на расстоянии более 200 м от пульта оператора).

 
 
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Пограничники заставы «Знаменка» Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2» 23 октября «сбили» гексакоптер, который использовался для...
 
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