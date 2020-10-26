Первый день забастовки: на бирже рубль упал ко всем основным валютам

Все основные иностранные валюты выросли к белорусскому рублю на БВФБ в понедельник, 26 октября.





В первый день забастовки, объявленной Светланой Тихановской , они завершили со следующими показателями:

евро — 3,0046 белорусского рубля (+0,0017 пункта);

российский рубль — 3,3226 белорусского рубля (+0,0014 пункта);

доллар — 2,5402 белорусского рубля (+0,0003 пункта).

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.