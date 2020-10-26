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Brutto Nostra присоединилась к всебелорусской забастовке

26.10.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Все наши коллективы — Brutto, «Ляпис-98», Drezden и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!». Об этом говорится на странице «Ляпис-98» в соцсети.

Brutto Nostra присоединилась к всебелорусской забастовке

Музыканты отметили, что «не признают легитимность А.Лукашенко» и призвали все мировое сообщество «отказаться от любых контактов с преступной хунтой».

«Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!» — резюмировали музыканты.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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«Все наши коллективы — Brutto, «Ляпис-98», Drezden и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!». Об этом говорится на странице «Ляпис-98» в...
 
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