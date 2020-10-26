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"Спас мир курьезным способом" - одесский лихач рассказал о причинах ДТП
26.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В отношении водителя из Одессы, который протаранил полицейскую машину, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины.
41-летний мужчина украл ключи от джипа у посетительницы заведения, в котором отдыхал. На чужом автомобиле лихач столкнулся с забором и двумя машинами, в результате чего пострадал один из их водителей.
© Photo : Следственный комитет РБ
Когда полиция перекрыла дорогу внедорожнику, водитель протаранил служебную машину и скрылся с места аварии. Затем лихач на огромной скорости гонял по улицам города. Мужчину задержали после того как он протаранил дерево и заехал на территорию образовательного учреждения.
В отделении полиции водитель заявил, что в него "вселился Господь Бог", и что он "уже спас мир вот таким курьезным способом".
По предварительной информации, мужчина находился под воздействием наркотических средств, в связи с чем был отправлен на медицинское освидетельствование.
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Житель Одессы угнал внедорожник и протаранил авто полицейских, перед этим лихач врезался в забор и совершил три ДТП. В отделении полиции водитель заявил, что в него...
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