"Спас мир курьезным способом" - одесский лихач рассказал о причинах ДТП

Источник материала: Sputnik Беларусь

В отношении водителя из Одессы, который протаранил полицейскую машину, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины.

41-летний мужчина украл ключи от джипа у посетительницы заведения, в котором отдыхал. На чужом автомобиле лихач столкнулся с забором и двумя машинами, в результате чего пострадал один из их водителей.

Когда полиция перекрыла дорогу внедорожнику, водитель протаранил служебную машину и скрылся с места аварии. Затем лихач на огромной скорости гонял по улицам города. Мужчину задержали после того как он протаранил дерево и заехал на территорию образовательного учреждения.

В отделении полиции водитель заявил, что в него "вселился Господь Бог", и что он "уже спас мир вот таким курьезным способом".

По предварительной информации, мужчина находился под воздействием наркотических средств, в связи с чем был отправлен на медицинское освидетельствование.

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