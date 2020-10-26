Источник материала: Sputnik Беларусь

Вопросы, касающиеся кандидата в президенты США Джо Байдена, были заданы Путину в эфире телеканала "Беларусь-1". В частности, речь шла и о фрагменте из дебатов , в ходе которых Трамп заявил, что у Байдена есть бизнес-контакты с супругой экс-мэра Москвы Еленой Батуриной.

"Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - сказал Путин.

Спросили у российского лидера и о том, что он думает о заявлении Трампа по поводу якобы получения Байденом 3,5 миллиона долларов от России. Сам же действующий президент при этом уточнил, что никогда не получал денег от России.

"Без комментариев", - ответил Путин.

В ходе дебатов сам Байден заявил, что Россия не хочет, чтобы он победил на выборах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

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