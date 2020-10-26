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Видеофакт: Путина спросили про заявление Трампа о "зарплате" Байдену
26.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вопросы, касающиеся кандидата в президенты США Джо Байдена, были заданы Путину в эфире телеканала "Беларусь-1". В частности, речь шла и о фрагменте из
"Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - сказал Путин.
© REUTERS / TOM BRENNER
Спросили у российского лидера и о том, что он думает о заявлении Трампа по поводу якобы получения Байденом 3,5 миллиона долларов от России. Сам же действующий президент при этом уточнил, что никогда не получал денег от России.
"Без комментариев", - ответил Путин.
В ходе дебатов сам Байден заявил, что Россия не хочет, чтобы он победил на выборах.
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Президенту России Владимиру Путину задали вопрос, касающийся заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва якобы платит его сопернику на...
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