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С 2021 года социальные пенсии будут исчислять по-новому
Источник материала: Myfin
Кроме того, за каждый полный год сверх 10 лет пенсия будет дополнительно увеличиваться на 3% (но не более 100% от БПМ), пишет interfax.by.
Что в итоге?
В 2021 году для назначения трудовой пенсии по возрасту потребуется наличие
Источник: Myfin.by
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