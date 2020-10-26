ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 2021 года социальные пенсии будут исчислять по-новому

26.10.2020 14:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кроме того, за каждый полный год сверх 10 лет пенсия будет дополнительно увеличиваться на 3% (но не более 100% от БПМ), пишет interfax.by.

Что в итоге?

В 2021 году для назначения трудовой пенсии по возрасту потребуется наличие страхового стажа не менее 18 лет. Таким образом, женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины, которым исполнится 65 лет, получат право на трудовую пенсию при неполном страховом стаже от 10 до 17 лет. Ее размер может составить от 73% до 94% БПМ пенсионера (на данный момент эта сумма составляет от 141, 56 рубля до 182,28 рубля).

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 января 2021 года вступает в силу президентский указ от 18 мая 2020 г. 171 О социальной поддержке отдельных категорий граждан . Это даст право получать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отсидевшая «сутки» минчанка записала комплекс упражнений «23.34»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика