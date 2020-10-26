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Более 100 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях протеста

26.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Более 100 человек уже задержаны в Беларуси в понедельник, после объявленного оппозицией "народного ультиматума", сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, он обновляется. Согласно данным "Весны", подавляющее число задержаний зафиксировано в Минске.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Кроме того, к ним присоединяются предприятия частного бизнеса. Так, на дверях некоторых магазинов и предприятий общепита висят объявления, что они в понедельник не работают по техническим причинам, из-за переучета либо просто объявили выходной, пишет interfax.by.

Приходят сообщения и о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также небольшими колоннами на улицы Минска.

На улицах Минска также с утра начали выстраиваться "цепи солидарности".

 
Теги: Минск
 
 
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Более 100 человек уже задержаны в Беларуси в понедельник, после объявленного оппозицией "народного ультиматума", сообщает незарегистрированный в республике...
 
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