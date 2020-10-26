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В цепи солидарности задержали директора издания «Онлайнер»
26.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В цепи солидарности сегодня утром в Минске на проспекте Дзержинского силовики задержали нескольких сотрудников портала Onliner.by.
Среди них — директор (СЕО) Илья Жуковец.
Задержанных увезли в РУВД, где они сейчас — не известно
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В цепи солидарности сегодня утром в Минске на проспекте Дзержинского силовики задержали нескольких сотрудников портала Onliner.by.
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