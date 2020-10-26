Кремль не будет давать советы Лукашенко по урегулированию ситуации c протестами в стране

Источник материала: Ежедневник

Кремль отказался давать советы Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Какой-либо совет – это попытка вмешательства в происходящее, считает российская сторона, передает ТАСС .

«Мы этого не делали и делать не будем», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что Москва не будет давать оценок событиям в Беларуси, которые происходили до сложившейся ситуации. Оценки и выводы должно делать белорусское руководство, считают в Кремле.