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Кремль не будет давать советы Лукашенко по урегулированию ситуации c протестами в стране
26.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Кремль отказался давать советы Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Какой-либо совет – это попытка вмешательства в происходящее, считает российская сторона, передает
«Мы этого не делали и делать не будем», — заявил Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что Москва не будет давать оценок событиям в Беларуси, которые происходили до сложившейся ситуации. Оценки и выводы должно делать белорусское руководство, считают в Кремле.
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Кремль отказался давать советы Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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