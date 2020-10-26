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Василий Хомутовский прокомментировал штраф за участие в акции

26.10.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский прокомментировал свое наказание за участие в акции протеста.


— Я вообще не хотел давать какие-либо комментарии, но пока проходило судебное заседание, в СМИ появилась недостоверная информация о том, что мне назначен административный арест на 10 суток. Эти публикации я увидел, когда вышел из здания суда и вынужден был их срочно опровергать.

— Как прошло заседание?

— Все заняло около 30 минут. К процессу был допущен мой адвокат. Судья внимательно выслушала наши пояснения и доводы, изучила материалы дела. Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа. Постановление суда обжаловать не намерен, — сказал Хомутовский «Трибуне».

Василий Хомутовский неоднократно высказывался против насилия и фальсификаций на выборах и подписал соответствующее письмо. Он также поддержал Свободное объединение спортсменов.

Хомутовский был вратарем сборной Беларуси, а также выступал за клубы из Германии, Румынии, России, Украины. В местном чемпионате играл в том числе за БАТЭ и минское «Динамо».

В 2016 году объявил о завершении карьеры и стал тренером вратарей. Он тренировал голкиперов в минском «Динамо», «Крумкачах», БАТЭ, брестском «Динамо» и украинском «Черноморце».

 
 
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Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский прокомментировал свое наказание за участие в акции протеста.
 
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