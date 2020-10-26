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Отсидевшая «сутки» минчанка записала комплекс упражнений «23.34»
Источник материала: Tut.by
Екатерина Макаревич за 12 суток организовала «тюремные тренировки», о которых мы рассказывали
Екатерина 15 сентября была осуждена по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 12 суток. Их она провела на Окрестина и в Жодино. Справиться со стрессом (и не только) девушке помогал спорт. После очередной тренировки в камере она решила, что передаст свой опыт и запишет комплекс упражнений специально для осужденных по статье 23.34.
— В тяжелых жизненных ситуациях важно не сдаваться и находить внешние и внутренние точки опоры, — поясняет Екатерина. — В тюрьме хотелось отвлечься, но первое время я не могла читать книги, было сложно сконцентрироваться, могла по часу «зависать» на одной странице. Не всегда хотелось и разговаривать. При этом была острая необходимость вернуть себе баланс, избавиться от навязчивых мыслей и тревоги, почувствовать, что я могу еще что-то контролировать. Во всем этом помог спорт.
На видео — зарядка и тренировка, которые, по словам фитнес-тренера, могут решать сразу несколько задач: улучшать кровообращение и согревать; расслаблять мышцы от спазмов и зажимов; восстанавливать здоровую мобильность суставов и связок; возвращать телу тонус и силу.
— Это видео — для людей, которые, рискуя своим здоровьем и свободой, выходят выразить свою гражданскую позицию. Каждый из нас делает то, что может. И я хочу поддержать людей тем, чем могу я.
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Екатерина Макаревич за 12 суток организовала «тюремные тренировки», о которых мы рассказывали. После выхода на свободу фитнес-тренер, автор проекта «Тело за дело»...
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