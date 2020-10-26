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Сайт Национального банка РБ недоступен
Источник материала: Tut.by
Примерно в 12.45 у пользователей из Беларуси возникли проблемы с доступом к сайту Национального банка Республики Беларусь. Спустя час ресурс все еще недоступен.
В Нацбанке нам пока не готовы прокомментировать ситуацию, но сообщили, что разбираются с причинами проблемы.
Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был
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