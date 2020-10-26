Сайт Национального банка РБ недоступен

Источник материала: Tut.by

Примерно в 12.45 у пользователей из Беларуси возникли проблемы с доступом к сайту Национального банка Республики Беларусь. Спустя час ресурс все еще недоступен.

Скриншот сайта nbrb.by

В Нацбанке нам пока не готовы прокомментировать ситуацию, но сообщили, что разбираются с причинами проблемы.

Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был опубликован пост о проблемах с ресурсом с припиской «Время вышло».