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Сайт Национального банка РБ недоступен

26.10.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно в 12.45 у пользователей из Беларуси возникли проблемы с доступом к сайту Национального банка Республики Беларусь. Спустя час ресурс все еще недоступен.

Скриншот сайта nbrb.by

В Нацбанке нам пока не готовы прокомментировать ситуацию, но сообщили, что разбираются с причинами проблемы.

Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был опубликован пост о проблемах с ресурсом с припиской «Время вышло».

 
 
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