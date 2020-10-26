Минздрав РБ опроверг гибель студента от пулевого ранения

Источник материала: АФН

Министерство здравоохранения опровергает распространенную в медиа информацию о гибели студента одного из минских вузов от пулевого ранения.

«Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения является фейком. Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал», - говорится в телеграм-канале ведомства.

«Всего, за последние сутки, в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек из них 5 были госпитализированы», -также сказано в сообщении.

Между тем, еще вчера в телеграм-каналах писали, что протестующих с пулевыми ранениями отправляют в военный госпиталь, а не в учреждения Минздрава.