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Минздрав опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения

26.10.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения на несанкционированной акции протеста в воскресенье.


"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком", - сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале.

"Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал", - добавили там.

В пресс-службе также проинформировали, что всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них 5 были госпитализированы.
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения на несанкционированной акции протеста в воскресенье.
 
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