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Появились новые подробности о будущих AirPods и AirPods Studio
Источник материала: Onliner
Источники издания
Третье поколение обычных
Второе поколение
А вот полноразмерные AirPods Studio пришлось отправить на доработку: источник Bloomberg сообщил, что серийное производство планировали начать еще пару недель назад. Но возникли проблемы с дугой, и ее форму решили доработать.
Также Apple раздумывает над выпуском третьей модели колонки
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Источники издания Bloomberg рассказали свежие подробности о будущей линейке AirPods. Базовая модель наушников получит новый дизайн в стиле Pro-версии. А полноразмерные...
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