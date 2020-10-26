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Появились новые подробности о будущих AirPods и AirPods Studio

26.10.2020 15:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Источники издания Bloomberg рассказали свежие подробности о будущей линейке AirPods. Базовая модель наушников получит новый дизайн в стиле Pro-версии. А полноразмерные наушники AirPods Studio задерживаются.

Третье поколение обычных AirPods претерпит изменения в дизайне: они будут напоминать модель Pro и получат сменные резиновые насадки. Также Apple работает над увеличением автономности — сейчас наушников хватает примерно на пять часов проигрывания музыки. При этом активное шумоподавление останется прерогативой Pro-модели.

Второе поколение AirPods Pro тоже изменится: Apple хочет сделать наушники компактнее, убрав выпирающую «косточку».

А вот полноразмерные AirPods Studio пришлось отправить на доработку: источник Bloomberg сообщил, что серийное производство планировали начать еще пару недель назад. Но возникли проблемы с дугой, и ее форму решили доработать.

Также Apple раздумывает над выпуском третьей модели колонки HomePod: в дополнение к флагманской за $300 и mini-версии за $100.

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Источники издания Bloomberg рассказали свежие подробности о будущей линейке AirPods. Базовая модель наушников получит новый дизайн в стиле Pro-версии. А полноразмерные...
 
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