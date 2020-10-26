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В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы

26.10.2020 15:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы, произошло экстренное торможение электропоезда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

«В Мачулищанский отдел милиции Минского РУВД 26 октября в 8:00 поступило сообщение от диспетчера станции Колядичи о том, что на 482-м и 485-м км перегона Колядичи — Асеевка неизвестные лица установили на рельсы проволоку. Осуществлено экстренное торможение электропоезда, следующего по маршруту Руденск — Минск», — рассказали в УВД.

По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы, произошло экстренное торможение электропоезда. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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