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В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы
Источник материала: Onliner
В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы, произошло экстренное торможение электропоезда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
«В Мачулищанский отдел милиции Минского РУВД 26 октября в 8:00 поступило сообщение от диспетчера станции Колядичи о том, что на 482-м и 485-м км перегона Колядичи — Асеевка неизвестные лица установили на рельсы проволоку. Осуществлено экстренное торможение электропоезда, следующего по маршруту Руденск — Минск», — рассказали в УВД.
По данному факту проводится проверка.
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В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы, произошло экстренное торможение электропоезда. Об этом БЕЛТА сообщили в...
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