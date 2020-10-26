ГАИ перекрывала проспект: обстановка на городских дорогах

Источник материала: Onliner

Корреспонденты Onliner сообщают, что сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на части проспекта Независимости в районе Главпочтамта. Движение закрыто в одну сторону — в направлении Октябрьской площади.

15:00

Также перекрытие на перекрестке улиц Интернациональной и Янки Купалы: автомобили не пускают на проспект Независимости.

Вообще обстановка в центре достаточно напряженная: трудно проехать по проспекту Независимости и на участке от площади Победы до улицы Ленина. Затор на самой улице Ленина, пробка на улице Свердлова: на проспект выехать этим путем тоже очень непросто. Стоит улица Ленинградская, пробка на Кирова в направлении Свердлова.

Также затруднения наблюдаются в районе перекрестка проспекта Независимости и улицы Сурганова.

Наши читатели сообщают о краткосрочных перекрытиях на многих перекрестках проспекта Независимости. В частности, это происходило на пересечении с улицей Янки Купалы, с проспектом Машерова, на площади Победы.













Пробка и на улице Энгельса, передают корреспонденты Onliner.









Сервис «Яндекс.Карты» оценивает заторы в Минске в 3 балла, однако ожидаемо ситуация может ухудшиться ближе к вечернему часу пик.

(будет дополнено)

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