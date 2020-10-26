Минздрав опроверг смерть студента от пулевого ранения

Источник материала: Onliner

Сегодня в разных интернет-источниках появилась информация о смерти студента-третьекурсника МТФ Артема Горина. Согласно размещенным сведениям, он якобы скончался от пулевого ранения во время мирного шествия около площади Якуба Коласа. Минздрав заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения является фейком. Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в деканате МТФ журналисту Onliner рассказали, что такого студента у них в базе нет.

— Передо мной открыта электронная база студентов, такого человека в ней нет, — прокомментировали нам.