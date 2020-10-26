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Сайт Нацбанка долгое время недоступен: «Специалисты выясняют причины»

26.10.2020 15:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь длительное время находится в офлайне. При попытке зайти на него пользователи могли увидеть информацию об ошибке сервера. В других случаях ресурс недоступен полностью — браузер сообщает о невозможности определить его адрес.

Onliner обратился в пресс-службу Нацбанка с просьбой прояснить возможные причины, которые привели к выключению сайта центрального банка и государственного органа нашей страны.

«Специалисты выясняют причины», — без подробностей рассказали в пресс-службе Нацбанка, продублировав ответ на уточняющий вопрос.

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Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь длительное время находится в офлайне. При попытке зайти на него пользователи могли увидеть информацию...
 
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