Пенсионерский марш превратился в многотысячное шествие по проспекту Независимости

Источник материала: Onliner Сегодня понедельник, значит, по традиции пенсионеры вышли на свой «Марш мудрости». В качестве дополнительного обстоятельства — городская активность дня. И еще: в 14 к Красному костелу передвинулась группа студентов, которые собирались на Ленинградской и противостояли ОМОНу (силовики оттесняли, но не задерживали молодежь).

Сейчас возле Красного костела пару сотен пенсионеров и чуть больше студентов.

















Колонна вышла к проспекту Независимости и двинулась в сторону центра города.

















Колонна растянулась от площади Независимости до Министерства внутренних дел.















Колонна двигалась довольно медленно. Участники акции шли очень плотно. В сегодняшней колонне смешались самые разные люди: от студентов до представителей поколений их мам-пап, бабушек-дедушек. Люди скандировали на весь проспект. Оценивать численность демонстрации было сложно.

Периодически процессия останавливалась, ее участники ждали, когда подойдут пенсионеры. Время от времени рядом останавались характерные бусики. Но никого не задерживали.

После протестующие перешли дорогу между ГУМом и «МакДональдсом», не спускаясь в подземный переход, сплошным потоком.

Сейчас в колонне несколько тысяч человек. На перекрестке улицы Энгельса и проспекта Независимости, возле Дворца Республики, пробка из автомобилей. Водители пропускают колонну на красный свет, включают песню «Перемен» и приветствуют прохожих. Те в ответ кричат им: «Спасибо!»

Как передают очевидцы, голова колонны сейчас у площади Победы, а ее хвост недавно минул Октябрьскую площадь.

(будет дополнено)