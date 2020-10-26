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Забег дня. Девушка уходит от преследования силовиков
Источник материала: Onliner
Студенты белорусских вузов начали неделю массовыми протестами. В Минске часть из них вышла на проспект Независимости, сформировав колонну. Надо отметить, ее ход не получился продолжительным. В какой-то момент появились характерные бусы, из которых показались силовики. Возле главного корпуса БНТУ начались задержания. Видео «ЧП. Беларусь» показывает один из самых драматичных моментов дня. Девушка обозначила себя из-за спины сотрудника в штатском, а после привлекла внимание людей в форме. Один из них пытался сделать подножку, но убегающая совершила несколько обманных телодвижений и ушла от преследования.
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Студенты белорусских вузов начали неделю массовыми протестами. В Минске часть из них вышла на проспект Независимости, сформировав колонну. Надо отметить, ее ход не...
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