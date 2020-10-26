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Под Молодечно произошел взрыв. Погиб мужчина

26.10.2020 15:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в одной из деревень Молодечненского района произошел взрыв. По предварительной информации, в летней кухне на территории частного домовладения произошла утечка бытового газа, которая обернулась трагедией. Мужчина погиб на месте происшествия, постройка разрушена полностью. Об этом сообщает Следственный комитет.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины происшествия и смерти назначен ряд экспертных исследований. Молодечненским РОСК по данному факту проводится проверка.

 
 
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Сегодня утром в одной из деревень Молодечненского района произошел взрыв. По предварительной информации, в летней кухне на территории частного домовладения...
 
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